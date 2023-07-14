الحدث الأهم فى عالم المال.. أصحاب المليارات يجتمعون فى المخيم الصيفى بأيداهو

كتبت ـ شيماء عبد المنعم

رصدت عدسات المصورين الملياردير الأمريكى، وارن بافت، أثناء توجهه إلى اجتماع أطلق عليه "المخيم الصيفى لأصحاب المليارات" فى ولاية أيداهو، بشمال غربي الولايات المتحدة.

وكان وارن بافت متوجها إلى الاجتماع على متن مركبة صغيرة مثل تلك التي تستخدم في ملاعب الجولف، ويرتدي سترة حمراء اللون، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن بافت انضم إلى "عدد كبير من أباطرة التكنولوجيا والإعلام" الذين يشاركون في مؤتمر "وادى الشمس" بولاية أيداهو.



وارن بافت

وكانت طائرات خاصة قد توافدت تباعا إلى وادى الشمس، حيث كانت تقل على متنها عدد من أبرز أصحاب المليارات حول العالم والرؤساء التنفيذيين في الشركات العملاقة، ومن بين هؤلاء، الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، بوب إيجر، والرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، ومؤسس شركة "أوبن أي" المسؤولة عن روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، سام ألتمان.

ويعرف عن هذا الحدث السنوي أنه يشهد توقيع صفقات تجارية أو على الأقل تبدأ فيه محادثات تفضي صفقات، ومما يزيد الغموض حول هذا الحدث هو أنه يتم خلف الأبواب المغلقة، ويمنع الصحفيون من تغطيته وقائعه، وذكرت تقارير أنه من المتوقع أن تهيمن عدة ملفات على الحدث هذا العام منها، الذكاء الاصطناعي، وخدمات تدفق البيانات،

وعلي جانب آخر، كشفت xAI، شركة الذكاء الاصطناعي التي تم تشكيلها حديثًا من إيلون ماسك - في وقت سابق - عن نفسها من خلال موقع ويب جديد يوضح بالتفصيل مهمتها وفريقها على xAI، وغرد ماسك أن نية الشركة هي "فهم الواقع" دون أي تفاصيل أو تفسير آخر.

"الهدف من xAI هو فهم الطبيعة الحقيقية للكون،" وفقًا لموقع الويب، ويرأس الفريق إيلون ماسك ويضم أعضاء الفريق الذين عملوا في أسماء كبيرة أخرى في AI ، بما في ذلك OpenAI و Google Research و Microsoft Research و DeepMind (التي تم دمجها مؤخرًا في Google )،.بالإضافة إلى ماسك، يسرد الموقع إيجور بابوشكين، ومانويل كرويس، ويوهواي (توني) و وكريستيان سيجيدي، وجيمي با، وتوبي بوهلين، وروس نوردين، وكايل كوسيتش، وجريج يانج، وجودونج زانج، وزيهانج داي. يُنصح فريق xAI حاليًا بواسطة Dan Hendrycks ، الباحث الذي يقود حاليًا مركز أمان الذكاء الاصطناعي، وهو منظمة غير ربحية تهدف إلى "تقليل المخاطر المجتمعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي"، وفقا لتقرير theverge. .

سيستضيف فريقxAI مناقشة Twitter Spaces في 14 يوليو، حيث يمكن للمستمعين "مقابلة الفريق وطرح الأسئلة علينا" ، كما يقول الموقع، لم يتم إعطاء وقت محدد، وفقًا لموقع xAI على الويب، فإن الشركة "منفصلة" عن X Corp التابعة لماسك "ولكنها ستعمل بشكل وثيق مع X (Twitter) و Tesla وشركات أخرى." فرض ماسك مؤخرًا قيودًا صارمة ولكن مؤقتة على ما يبدو على قراءة Twitter ، وألقى باللوم على التغيير الذي قامت به شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة التي تبحث عن بيانات لنماذج اللغات الكبيرة (LLMs).

سمعنا لأول مرة عن xAI في أبريل، عندما أشارت الإيداعات إلى أن Musk أسس الشركة في نيفادا، في ذلك الوقت، تم إدراج ماسك كمدير لها، مع إدراج جاريد بيرشال، مدير مكتب عائلة ماسك، كسكرتير لها، لم يكن معروفًا كثيرًا عن xAI في ذلك الوقت، لكن التقارير أشارت إلى أن Musk سعى للحصول على تمويل من SpaceX و Tesla لبدء تشغيله.

كان ماسك جزءًا من منظمة ذكاء اصطناعي كبرى من قبل، حيث شارك في تأسيس OpenAI في عام 2015 ، ومع ذلك فقد ابتعد عنها في عام 2018 لتجنب تضارب المصالح مع تسلا التي تقوم أيضًا بالكثير من العمل في هذا المجال، ومنذ ذلك الحين انتقد أوبن إيه آي علنًا وأخبر تاكر كارلسون أنه كان يعمل على بناء شيء يسمى "TruthGPT".