ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة عن رايدر قوله "إن واشنطن لا ترى أي حواجز لعقد لقاء بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الصيني لى شانج فو".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد التقى أمس في جاكرتا مسؤول لجنة الشئون الخارجية للحزب الشيوعي الصيني وانغ بي، على هامش الاجتماعي السنوي، لوزراء خارجية الولايات المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".

وشدد بلينكن على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.. مؤكدا أن واشنطن ستعمل مع حلفائها على تعزيز رؤيتها لنظام دولي حر قائم على القواعد.