الانتهاء من تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحى لأكثر من 500 أسرة فى سوهاج

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 575 وصلة مياه شرب وصرف صحى بتكلفة بلغت 2.7 مليون جنيه.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم تقسيط قيمة الوصلة على مدة 4 سنوات بدون فوائد بشرط تطابق الشروط على الحالات المستفيدة والتى منها الا يزيد ارتفاع المنزل عن طابقين والا يتضمن المنزل اى نشاط تجارى والا تزيد مساحة العقار عن 150 مترا مع عدم قبول الحالات التي تمتلك اكثر من منزل ولها اشتراك بنفس الاسم ، وذلك في إطار تنفذ مشروع "القرض الدوار" بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والذي يهدف إلى تنفيذ وصلات مياه الشرب والصرف الصحى لمنازل المواطنين محدوى الدخل والأولى بالرعاية.

وأوضح عبد السلام بكرى مدير ادارة المشاركة المجتمعية أنه تم إجراء بحث اجتماعى على الحالات المرشحة للاستفادة من القرض الدوار لضمان تطابق الشروط المذكورة وأنه تم توصيل 329 وصلة صرف صحى بقرية الشوكا بمركز طما وعدد 68 وصلة مياه شرب بقرية حاجر مشطا بمركز طهطا وتوصيل عدد 90 وصلة مياه شرب بقرى أولاد نصير ورافع القصير وونينة الشرقية بمركز سوهاج وعدد 88 وصلة مياه شرب بقرية الكولا بمركز أخميم.