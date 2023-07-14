اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة ضد الاستيطان في شمال الضفة الغربية

الجمعة، 14 يوليو 2023 06:07 م
الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة ضد الاستيطان في شمال الضفة الغربية قمع الاحتلال الإسرائيلي
أ ش أ

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أصيب 6 مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، بعد اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط بكثافة صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة 6 منهم، عولجوا ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بمشاركة مئات المواطنين، من أمام مسجد عمر بن الخطاب، تنديدا باستمرار اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، ردد خلالها المشاركون الشعارات الوطنية والداعية لتصعيد المقاومة الشعبية.

 


الاحتلال الإسرائيلي

مسيرة ضد الاستيطان

الاستيطان

الضفة الغربية



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