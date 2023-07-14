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الإمارات تعلن 21 يوليو الجارى إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص

الجمعة، 14 يوليو 2023 01:14 م
الإمارات تعلن 21 يوليو الجارى إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاص
إيمان حنا

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، أن يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445. وفق صحيفة البيان.

ودونت وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر حسابها الرسمي على تويتر: "تعلن الوزراة عن أن يوم الجمعة الموافق 21 يوليو الجاري عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445" .

وبهذه المناسبة هنأت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، داعية الله عز وجل أن يعيدها على الأمتين العربية والإسلامية بموفور الصحة والعافية.


رأس السنة الهجرية

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