اليوم السابع
Ads
الجمعة، 14 يوليو 2023 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الجمعة، 14 يوليو 2023 11:58 ص
الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة على جميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، حار على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الجمعة :  القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى  27 درجة  .

 

وحذرت هيئة الأرصاد من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تزيد من درجات الحرارة المحسوسة حيث تصل المحسوسة على القاهرة اليوم الجمعة 38 درجة .

 

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م يحدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

 

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة 14/7/2023 فى مصر

الجمعة، 14 يوليو 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 13/7/2023 فى مصر

الخميس، 13 يوليو 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12/7/2023 فى مصر

الأربعاء، 12 يوليو 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11/7/2023 فى مصر

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 12:00 ص

اضطراب بالبحر المتوسط ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:47 م

حالة الطقس اليوم الإثنين 10/7/2023 فى مصر

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:00 ص

حالة الطقس اليوم الأحد 9/7/2023 فى مصر

الأحد، 09 يوليو 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة