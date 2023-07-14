اليوم السابع
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افتتاح مسرح "محمود عودة" بجامعة عين شمس بعد تجديده بحفل فنى مميز

الجمعة، 14 يوليو 2023 01:06 م
افتتاح مسرح "محمود عودة" بجامعة عين شمس بعد تجديده بحفل فنى مميز افتتاح" مسرح محمود عودة
كتب محمود راغب

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بحفل متنوع افتتح الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،  مسرح جامعة عين شمس "مسرح محمود عودة"، بعد تجديده.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر و ريهام العطيفى القائم بتسيير أعمال أمين قطاع شئون التعليم والطلاب وإبراهيم سعيد القائم بأعمال أمين مساعد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتم إعادة افتتاح مسرح محمود عودة بعد إعادة تجديده ورفع كفاءته و تزويده بأحدث أنظمة إنذار الحريق وكامرات المراقبة وأحدث تقنيات الصوت والإضاءة بالإضافة إلى تزويد المسرح بشاشة عرض ضخمة ليكون المسرح الخامس بجامعة عين شمس بعد مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية و مسرح كلية التربية و مسرح كلية البنات و مدرج المحلاوى بكلية الطب والتى تم تطويرها وتزويدها بأحدث أنظمة التحكم والصوت والإضاءة .

وقد أبدع طلاب وطالبات منتخبات الجامعة فى تقديم حفل متنوع بدأ بأغنية من أجل مصر ثم استمتع الحضور باستعراضات منتخب الفنون الشعبية بقيادة حسن شحاته حيث قدم استعراض "عين شمس هى التاريخ" والذى قدمه المنتخب بأزياء فرعونية ويحكى الاستعراض تاريخ جامعة عين شمس وعدد من الرموز والمشاهير الذين تخرجوا بها على مر العصور .

افتتاح المسرح

افتتاح المسرح

 

الإفتتاح
الإفتتاح

 

حفل الإفتتاح
حفل الإفتتاح

 


جامعه عين شمس

عين شمس

مسرح محمود عوده

المسرح



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