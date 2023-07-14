اعترافات المتهمين بقتل تاجر بالمنيا لسرقته:" حرقنا تليفونه "

كتب محمود عبد الراضى

قرر لصان التخلص من تاجر عملة لسرقته في المنيا ، بعدما نجح الاثنان في استدراجه بزعم بيع ماكينة مياه خردة له، حيث تعدى الاثنان عليه وسرقا التروسيكل الخاص به، واعترف المتهمان بارتكابهما للجريمة طمعا في الأموال، وأنهما حرقا هاتفه المحمول، حتى لا يتوصل أحد لهويتهما.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سمالوط بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة تاجر خردة ، مقيم بدائرة المركز بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا ، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة مركبة "التروسيكل" ، وأقر أحدهما باستدراجه للمجنى عليه بزعم بيع ماكينة مياه "خردة" ، وعقب ذلك استقل المتهمان معه للتوجه لإحضار الماكينة وأثناء ذلك قام أحدهما بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض وقاما بالتعدى عليه حتى فارق الحياة، واستوليا على (مركبة "التروسيكل" – الهاتف المحمول) الخاصين بالمجنى عليه ولاذا بالفرار.

كما أضافا بتخلصهما من الهاتف عن طريق حرقه وبيع المركبة المستولى عليها لعميليهما "سيئ النية" (مقيم بدائرة المركز) مقابل مبلغ مالى تقاسماه فيما بينهما، وقد أمكن ضبط الأخير (والمركبة المستولى عليها – مبلغ مالى – بقايا الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة