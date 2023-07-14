إنقاذ مواطن بعد حبس زوجته ونجلتها له داخل غرفة غير آدمية بالغربية

الغربية عادل ضرة

نجح فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد رئيس اللجنة، فى إنقاذ مواطن من عذاب زوجته وابنته له بعد قيامهما بحبسه داخل حجرة غير آدمية بمساعدة ابنتها ونجل ابنته المتوفية، بعد استيلاء الزوجة على أرضه ومنزله، وتم نقله لإحدى دور رعاية المسنين.

كان رئيس فريق التدخل السريع قد تلقى استغاثة بحبس سيدة لزوجها المسن بمساعدة نجلتهما، على حسب قول الجيران، وحالته الصحية فى تدهور مستمر.

تم إخطار أحمد حمدي عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، بالحالة ووجه بسرعة التدخل لإنقاذ الحالة، وتم إخطار الشرطة، وقررت النيابة العامة حبس الزوجة ونجلتها، وإيداع الزوج إحدى دور رعاية المسنين.