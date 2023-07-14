إنشاء مبنى جديد بمستشفى الحسينية.. و6 ملايين جنيه لتطوير الأشعة وعناية القلب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مستشفى الحسينية المركزى يشهد طفرة تنموية مميزة منذ أن أطلق الرئيس مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية بالشرقية حيث يخدم المستشفى أكثر من 408 آلاف نسمة بنطاق مركز ومدينة الحسينية، ومدن صان الحجر ومنشأة أبو عمر خاصة بعد زيارة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان للمستشفى ووجه بإنشاء مبنى جديد لإضافة خدمات طبية جديدة لباقى الخدمات المتقدمة التى شهدتها المستشفى خلال الفترة السابقة.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية 148 سرير منهم 12 سرير رعاية مركزة و19 حضانة وبنك الدم التجميعى وقسم الكلى الصناعى به 74 ماكينة تخدم 224 مريض كلى وتم تزويد المستشفى بجهاز أشعة مقطعية بتكلفة 4 مليون و200 الف جنيه.

وتطوير قسم عناية القلب بتكلفة 2 مليون جنيه ناهيك عن تفعيل خدمات مبادرة التشخيص الطبى عن بعد، وأشار مسعود أنه سيتم عمل التوسعات اللازمة بعد إزالة المبانى القديمة وربط المبانى الجديدة ببعضها بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمركز ومدينة الحسينية والمراكز المحيطة بها.