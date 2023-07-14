إقبال كبير على شواطئ الإسكندرية بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت شواطئ الإسكندرية اقبالا كبيرا، اليوم، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإشغال على الشواطئ اليوم، جاءت بنحو 100% فى بعض الشواطئ الشرقية و70% فى شاطئ العجمى.



فيما تم رفع الرايات الخضراء على الشواطئ الشرقية والغربية اليوم بعد هدوء نسبى فى حركة الأمواج واعتدال الطقس.



وأكد الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه بناء على تقرير هيئة الأرصاد الجوية باعتدال حالة الجو وهدوء ارتفاع الأمواج يسمح بنزول المواطنين لمياه البحر فيما عدا الأماكن التى يرى مراقبو الشواطئ أنها تمثل خطورة على حياة المواطنين فيتم منع النزول بها.



وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.



وناشدت الإدارة المصطافين بضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة في المنطقة الآمنة والتى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ

7. مراعاة الأطفال وعدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لأنها ممكن تسحب إلى مسافات عميقة بالبحر .

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.

10. فى حالة وجود غريق يتم استدعاء المنقذين، والاتصال بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.

11. في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا و السباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا .

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن هناك 6 شواطئ آمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام، السرايا العام، إيناس حقى، إسحاق حلمى، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر.



فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023، وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني وهى:

أولا:

الحجز عن طريق موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف





1. الدخول على الموقع

2. البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز فيه

3. الضغط على خانة احجز الآن

4. ملء البيانات المطلوبة وهى:

الاسم

رقم الهاتف

رقم الواتساب

البريد الإلكتروني

رقم الهوية

5. تحديد عدد الأفراد

6.اختيار تاريخ الحجز (ماعدا الأعياد وأيام الجمعة )

7. موافقة علي الشروط والأحكام

8. اضغط احجز اللآن

9. الاحتفاظ بالكود الظاهر على الشاشة للمرور به من بوابة الشاطئ.







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