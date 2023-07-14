اليوم السابع
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أوهم ضحاياه بجلب الحبيب وزواج العانس.. دجال الإسكندرية يعترف :"هدفي جمع الأموال"

الجمعة، 14 يوليو 2023 03:00 ص
أوهم ضحاياه بجلب الحبيب وزواج العانس.. دجال الإسكندرية يعترف :"هدفي جمع الأموال" حبس ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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لجأ دجال للسوشيال ميديا لاستقطاب زبائنه عبر الشات، بعدما أوهمهم بقدرته على زواج العانس وفك المربوط وجلب الحبيب وزيادة الرزق، حيث تبارى عليه الزبائن، حتى اكتشفوا نصبه وتم القبض عليه، معترفا بارتكابه للوقائع بهدف جمع الأموال.

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الدجل والشعوذة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة شخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعى، يُبدى خلالها المُعلن عن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين، بحوزته هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامى" ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


نصب

ضبط نصاب

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