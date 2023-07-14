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أسماء جثتى شقيقين و3 مصابين من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الجمعة، 14 يوليو 2023 02:59 ص
أسماء جثتى شقيقين و3 مصابين من أسرة واحدة فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقى شقيقان مصرعهما وأصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا الصحراوي بالقرب من قرية السماينة.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارا من غرفة العمليات يفيد بمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا الصحراوي بالقرب من قرية السماينة، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بهجورة، وتبين مصرع جوفانا يونان سفين، 22 عامًا، وشقيقها فادي يونان سفين، 20 عامًا، وإصابة والديهما يونان سفين ميلاد، 50 عامًا، ودايفون منير منولي، 43 عامًا، وشقيقتهما درينا يونان سفين، 16 عامًا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى بهجورة التابعة لمركز نجع حماد.

 


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