أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يوليو 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة 14 يونيو 2023، استقرارًا، حيث سجل عيار 21 - وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2200 جنيه للجرام، جاء ذلك بعد تحركات محدودة للأسعار خلال الساعات الماضية قبل أن تستقر عند هذا السعر.



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 2514 جنيها.

عيار 21 يسجل 2200 جنيه.

عيار 18 يسجل 1886 جنيها .

الجنيه الذهب 17600 جنيه



أسعار الذهب عالميًا الذهب في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أبريل الماضي بعد تسجيله أعلى مستوى في شهر، وذلك على حساب الضعف الكبير في الدولار الأمريكي بسبب التوقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت أسعار الذهب الفورية بشكل محدود خلال تداولات اليوم الجمعة للتداول- وقت كتابة التقرير- عند المستوى 1956 دولار للأونصة منخفضة بنسبة 0.2% وذلك بعد تسجيل أعلى مستوى في شهر عند 1963 دولار للأونصة.

التراجع الطفيف في أسعار الذهب اليوم يأتي بعد خمس جلسات متتالية من المكاسب دفعت الذهب لاختراق مناطق المقاومة الهامة عند 1930 – 1940 دولار للأونصة ليعود الاتجاه الصاعد للسيطرة على تداولات الذهب من جديد.

صدرت يوم أمس بيانات أمريكية بخصوص مؤشر أسعار المنتجين الذي يعبر عن التضخم من وجهة نظر الشركات والمنتجين، وأظهر المؤشر الأساسي تراجع

خلال شهر يونيو إلى 2.4% على المستوى السنوي من 2.6%.

تأتي هذه البيانات بعد تقرير التضخم الرئيسي الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، حيث شهد مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا أقل من المتوقع خلال شهر يونيو وسجل أصغر زيادة سنوية منذ أكثر من عامين في ظل استمرار معدلات التضخم في التراجع، فقد سجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي الجوهري 4.8% من القراءة السابقة 5.3%.

وأدت بيانات التضخم الأمريكي إلى تقلص التوقعات بشأن رفع الفائدة الأمريكية لأكثر من مرة خلال النصف الثاني من العام، وأصبح تسعير الأسواق الآن يشير إلى احتمال أن يتخطى 92% برفع الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماع البنك الفيدرالي القادم هذا الشهر.