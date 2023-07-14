أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء بطاقات التموين واستبدالها بكارت موحد أول أغسطس

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الحكومة تنفى إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بالكارت الموحد أول أغسطس

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء كافة البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد" بدءاً من أول أغسطس المقبل

المالية: 1.5 تريليون جنيه إيرادات الموازنة و164.3 مليار فائضا أوليا

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام 2023/2022، وحققت الموازنة فائضًا أوليًا 164.3 مليار جنيه بنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي رغم زيادة المصروفات العامة إلى 2130 مليار جنيه بمعدل نمو 16.3%، بينما بلغت الإيرادات العامة 1501 مليار جنيه بمعدل نمو 11.5%، مضيفًا أن النتائج المبدئية للحساب الختامي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذى يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

تنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية بالمدن الجديدة بتكلفة 607 مليارات جنيه فى 9 سنوات

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من مليون و50 ألف وحدة وجارٍ تنفيذ نحو 350 ألف وحدة ب مشروعات الإسكان المتنوعة، بالمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية 607 مليارات جنيه.

السفير محمد حجازى لـ"أ ش أ": التوافق حول سد النهضة يمثل بارقة أمل جديدة

أكد السفير الدكتور محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن التوافق الذى تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، وآبى أحمد رئيس وزراء أثيوبيا، حول إطلاق مفاوضات بين البلدان الثلاثة "مصر والسودان وأثيوبيا" للتوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة خلال الأشهر الأربعة القادمة، يمثل بادرة وبارقة أمل جديدة، في ظل أوضاع إقليمية ودولية شديدة الاضطراب تستلزم تضافر الجهود لتسوية القضايا العالقة واستعادة الثقة وبناء الوعي بأهمية الاستقرار والتفاهم حول المصالح المشتركة كأساس للتنمية. مصر تشارك فى أعمال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى يشارك وفد مصر برئاسة السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية الممثل الشخصى لرئيس الجمهورية فى وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية "النيباد" فى أعمال الدورة الـ"43" للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقى (المستوى الوزارى) والتى تختتم اليوم الجمعة بنيروبى تمهيدا للقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقى المقرر عقدها بعد غد فى العاصمة الكينية نيروبى. اقتصاديون أفارقة: جهود الرئيس السيسى عززت التجارة والتنمية المستدامة بأفريقيا أكد خبراء اقتصاد أفارقة أن الجهود التى بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأعوام الماضية ساهمت فى إرساء حجر الأساس لتعزيز التجارة البينية الأفريقية والمنافسة، من خلال توحيد وتنسيق عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة الأفريقية وخاصة فى أعقاب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تعد الأكبر على المستوى العالمي منذ تأسيس منظمة التجارة العالمية عام 1995، وتضم في عضويتها 55 دولة أفريقية و8 كيانات اقتصادية إقليمية. صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى على احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه أبرزت الصحف الكويتية الصادرة صباح اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال قمة دول "جوار السودان" التى استضافتها القاهرة أمس، على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل فى شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم فيه باعتباره شأنا داخليا والتشديد على أهمية عدم تدخل أى أطراف خارجية في الأزمة يطيل من أمدها. مصادر بالنقل: أول قطار سريع يصل مصر أكتوبر القادم أكدت مصادر بوزارة النقل أن أول قطار سريع تم تصنيعه لمصر يتم اختباره حاليا، بمدينة كريفيلد الألمانية، صنعته شركة سيمنز، ومن المقرر أن يتم شحنه إلى مصر في شهر أكتوبر القادم، وأن القطار الاقليمى الجارى تصنيعه لمصر ضمن القطارات الكهربائية السريعة المقرر تشغيله بمصر قريبا، سيكون بدورين

ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم بكل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم الجمعة ، ارتفاع فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى جنوب سيناء و جنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل رطب ليلا على كافة الأنحاء.

اتحاد الكرة يقرر إيقاف مسابقة كأس مصر قبل مرحلة نصف النهائى