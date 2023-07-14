آخرها الجابون.. 3 دول أفريقية تنضم لاتفاقية دعم مصايد الأسماك

كتب عبد الحليم سالم

كشفت منظمة التجارة العالمية wto أن الجابون أعلنت قبولها لاتفاقية دعم مصايد الأسماك ، مما يجعلها ثالث دولة أفريقية تقوم بذلك ، حيث قدمت السفيرة ميراي سارة نزينزي وثيقة قبول الجابون إلى المديرة العامة نجوزى أوكونجو إيويالا بحسب الموقع الرسمى للمنظمة ، لافتا ان أكثر من ثلث حالات القبول اللازمة لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ هي الآن في متناول اليد.

وأعربت المدير العام للمنظمة نجوزى اوكونحو عن تقديرها للجابون لقبولها رسميًا اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك، حيث يكلف الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU) إفريقيا أكثر من 2.3 مليار دولار من الخسائر الاقتصادية كل عام ، وفقًا لتقديرات مفوضية الاتحاد الأفريقي ، مشيرة أن هذه هي أحدث علامة على التزام الجابون ببناء بيئة واقتصاد محيطي مستدامين حقًا.

أوضحت أن الجابون أنشأت واحدة من أكبر المحميات البحرية في إفريقيا ، ويتضمن برنامجها تدابير لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، حيث يعتبر استهلاك الأسماك في الجابون أعلى من المتوسط ​​العالمي ، ومن المتوقع أن يستفيد الأمن الغذائي في البلاد من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ السريع. آمل أن يكون هذا بمثابة مصدر إلهام لأعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين ".

من جانبها قالت السفيرة نزينزي: “تم اتخاذ خطوة كبيرة في 17 يونيو 2022 ، عندما توصل وزراء التجارة إلى إجماع واختتموا المرحلة الأولى من مفاوضات دعم قطاع مصايد الأسماك التي استمرت لسنوات.

أضافت إن سلطات الجابون إدراكا منها لحالة الطوارئ البيئية ، بما في ذلك إنقاذ المحيطات ، قد عجلت في عملية التصديق المحلي على اتفاق دعم مصايد الأسماك، من خلال إيداع صك قبولها لهذا الاتفاق ، تعرب الغابون عن أملها في أن تؤدي المفاوضات الجارية إلى اتفاق شامل يأخذ في الاعتبار نقاط الضعف لدى عدد معين من أعضاء منظمة التجارة العالمية ".

يشار انه أقرت اتفاقية دعم مصايد الأسماك ، التي تم اعتمادها بالإجماع في المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC12) المنعقد في جنيف في الفترة من 12 إلى 17 يونيو 2022 ، قواعد جديدة ملزمة ومتعددة الأطراف للحد من الإعانات الضارة ، والتي تعد عاملاً رئيسياً في استنفاد العالم على نطاق واسع. مخزون سمكي. بالإضافة إلى ذلك ، تقر الاتفاقية باحتياجات البلدان النامية والبلدان الأقل نمواً (LDCs) وتنشئ صندوقًا لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لمساعدتها على تنفيذ الالتزامات.

يحظر الاتفاق دعم الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم ، ويحظر دعم الصيد الجائر للمخزونات ، وينهي الإعانات لصيد الأسماك في أعالي البحار غير المنظمة.

كما اتفق الأعضاء في MC12 على مواصلة المفاوضات حول القضايا المعلقة ، بهدف تقديم توصيات من MC13 ، المقرر عقدها في فبراير 2024 في أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة ، للحصول على أحكام إضافية من شأنها تعزيز قواعد الاتفاقية.