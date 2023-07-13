8 معلومات عن فرع مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان.. صور

تستعد محافظة أسوان، لافتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية، وصرح تنويرى بالمحافظة، وهى الفرع الجديد لمكتبة مصر العامة لأول مرة بـ مدينة أسوان، ويستعرض "اليوم السابع"، أبرز 8 معلومات عن المكتبة، تعرف عليها:
1- يعد مشروع إنشاء فرع مكتبة مصر العامة بمدينة أسوان، صرح تنويرى وأكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية.
2- بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 95 %.
3- وصلت تكلفة المشروع التقديرية نحو 68 مليون جنيه.
4- تقع المكتبة على مساحة 3200 م2.
5- مكونة من 3 طوابق، وروعى فى المكان، الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى.
6- تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الاتصالات والمعلومات.
7- المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى.
8- مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية.
مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان (8)
مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان (9)
مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان (1)
مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان (7)
مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان (5)
مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان (6)
مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان (3)
مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان (2)
مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان (4)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة