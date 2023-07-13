8 معلومات عن فرع مكتبة مصر العامة الجديدة بمدينة أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تستعد محافظة أسوان، لافتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية، وصرح تنويرى بالمحافظة، وهى الفرع الجديد لمكتبة مصر العامة لأول مرة بـ مدينة أسوان ، ويستعرض "اليوم السابع"، أبرز 8 معلومات عن المكتبة، تعرف عليها:

1- يعد مشروع إنشاء فرع مكتبة مصر العامة بمدينة أسوان، صرح تنويرى وأكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية.

2- بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 95 %.

3- وصلت تكلفة المشروع التقديرية نحو 68 مليون جنيه.

4- تقع المكتبة على مساحة 3200 م2.

5- مكونة من 3 طوابق، وروعى فى المكان، الإعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى.

6- تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها ، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الاتصالات والمعلومات.

7- المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما ، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا ، ودورات المياه ، واللاندسكيب ، والبدروم ، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى.

8- مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية.