"ولادة" تفسد لحظة وداع فى مطار السلفادور

فاطمة شوقى

أكدت لجنة الموانئ التنفيذية المستقلة في السلفادور أن امرأة انجبت مولودها في مطار السلفادور الدولى، خلال توديعها لأحد أفراد أسرتها، حسبما قالت صحيفة "لاباخينا" السلفادورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماريا أنطونيا هيرنانديز، من سكان سينسونتيبيكى، التى تلقت استجابة فورية من فريق طبى، بعد أن شعرت بآلام الولادة خلال توديعها أحد أفراد أسرتها، فى مطار السلفادور، رغم أنها لم تكن تعلم بأنه موعد الولادة المحدد لها.

ووفقًا لتقارير شهود الحادث، وصلت المرأة إلى المطار لتوديع أحد أفراد أسرتها، وشعرت بآلام الولادة وتم نقلها إلى دورة المياه وتم إبلاغ الوحدة الطبية بالمطار على الفور، وبعد ولادتها تم نقل الأم والمولود بواسطة سيارة الإسعاف من نظام الطوارئ إلى مستشفى زاكاتيكولوكا الوطنى لتلقى الرعاية المناسبة.

وأفاد فريقها الطبى أن حالتها مستقرة فى الوقت الحالى، ويتم تطبيق جميع البروتوكولات الطبية للولادات خارج المستشفى على كل من الأم والطفل، ويخضع المولود إلى فحص القلب والسماع لضمان نموه بالكامل.