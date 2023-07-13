وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية للمجر بلغت 14 مليون يورو

كتبت أسماء نصار

التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، و"أندراش كوفاكش"، السفير المجرى بالقاهرة، لبحث وتعزيز التعاون المشترك فى القطاع الزراعى بين البلدين.



واستهل الجانبان اللقاء، بمتابعة ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال الفترة الماضية والتي من بينها زيادة التبادل التجاري المصري المجري من السلع الزراعية المختلفة، وذلك بناء على التقارير الرسمية التي تصدر من الجهات المعنية بكلا الدولتين، حيث أظهرت البيانات زيادة كبيرة في الميزان التجاري الزراعي خلال العامين الماضيين بين البلدين ولصالح مصر، ففي عام 2022 بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية إلي المجر بنحو 14 مليون يورو بنسبة زيادة تقدر بنحو 124٪ عن عام 2021، فضلا عن تضاعف حجم الصادرات المصرية من السلع الزراعية خلال الربع الاول من العام الجاري 2023 بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة تقدر بنحو 108٪.



وأكد القصير خلال اللقاء علي متانة وتفرد العلاقات المصرية المجرية في شتي المجالات، وخاصة المجال الزراعي الذي حظي بتكثيف اللقاءات الفنية والمشاورات والاجتماعات بين الجانبين المصري والمجري من خلال اللجنة الفنية الزراعية المشتركة، حيث يتعاون الجانبين في مجال تقييم تقاوي الخضر المجرية تحت الظروف المصرية، كما يتم التعاون في استخدام التكنولوجيات الحديثة لترشيد مياه الري من خلال المراكز البحثية والشركات المجرية العاملة في هذا القطاع.



وأعرب وزير الزراعة عن حرصه على تقديم كامل الدعم للمستثمرين والشركات المجرية العاملة في مصر وتذليل كافة العقبات التي تواجه هذه الشركات.



ومن جانبه، أشاد السفير المجري بمستوي التنسيق الراقي مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرا إلى أن هناك شركات مصرية ترغب في أن تكون المجر مركزًا لتوزيع المنتجات الزراعية المصرية بالسوق الأوروبية.



وأعرب السفير عن رغبته في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في مصر وموقعها الجغرافى، وخاصة الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون مركزا لتسويق المنتجات المجرية في المنطقة والقارة الأفريقية.