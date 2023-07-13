الرئيسية اقتصاد وبورصة وزير البترول يكلف محمد توحيد دره رئيساً لشركة "إيلاب" الخميس، 13 يوليو 2023 03:45 م المهندس طارق الملا وزير البترول كتبت -مروة الغول مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس محمد توحيد توفيق عبد الفتاح دره - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب). البترول ايلاب وزير البترول الموضوعات المتعلقة بالأسماء.. وزير البترول يصدر حركة تكليفات لمساعدى رؤساء شركات القطاع الخميس، 13 يوليو 2023 03:01 م وزير البترول: العمل فى استثمار موارد الغاز بمنطقة شرق المتوسط يشهد تطوراً كبيراً الخميس، 13 يوليو 2023 02:43 م البترول: "نورث بتروليم" الصينية تستهدف التعاون مع "المصرية للغازات الطبيعية" الخميس، 13 يوليو 2023 09:31 ص مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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