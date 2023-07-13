اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 04:44 م
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وزير البترول يكلف محمد توحيد دره رئيساً لشركة "إيلاب"

الخميس، 13 يوليو 2023 03:45 م
وزير البترول يكلف محمد توحيد دره رئيساً لشركة "إيلاب" المهندس طارق الملا وزير البترول
كتبت -مروة الغول

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أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قراراً بتكليف المهندس محمد توحيد توفيق عبد الفتاح دره - رئيساً لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب).
 
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البترول

ايلاب

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