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وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالقاهرة الجديدة

الخميس، 13 يوليو 2023 11:21 ص
وزير الإسكان يتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" بالقاهرة الجديدة خلال الجوله - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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الجزار يؤكد ضرورة الارتقاء بمستوى تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام.. والاهتمام بأدق التفاصيل الفنية من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطنين
 

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد 5328 وحدة سكنية، جار تنفيذها، بمشروع المبادرة الرئاسية"سكن كل المصريين" بالتجمع الثالث، بمدينة القاهرة الجديدة، ويرافقه فى الجولة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع المشروع، وتفقد إحدى الوحدات السكنية التي تم تشطيبها، موجهاً بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتنفيذ المشروع، والارتقاء بمستوى تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام، والاهتمام بأدق التفاصيل الفنية، من أجل إخراج الوحدات السكنية بأفضل صورة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتحقيق جودة الحياة للمواطنين.

كما استمع الوزير، إلى شرح مفصل من رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذي لمشروع المبادرة الرئاسية"سكن كل المصريين" بالتجمع الثالث، والذى يضم 222 عمارة، بها 5328 وحدة سكنية، بمساحات 90 و120 م2، كاملة التشطيب والمرافق، وبلغت نسبة إنجازها 74 %، بجانب تنفيذ أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع.

 

 


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