هدوء فى حركة الأمواج واعتدال الطقس بالشواطئ الشرقية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم رفع الرايات الخضراء على الشواطئ الشرقية اليوم بعد هدوء نسبى فى حركة الأمواج واعتدال الطقس، فيما استمر رفع الراية الحمراء والصفراء على شواطئ العجمى نظرا لارتفاع الأمواج.

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، أنه بناءا على تقرير هيئة الأرصاد الجوية باعتدال حالة الجو وهدوء ارتفاع الأمواج, يسمح بنزول المواطنين لمياه البحر فيما عدا الأماكن التى يرى مراقبو الشواطئ أنها تمثل خطورة على حياة المواطنين فيتم منع النزول بها

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.

وناشدت الإدارة ضرورة اتباع التعليمات التالية:

1. ضرورة اتباع تعليمات المنقذين

2. السباحة في المنطقة الأمنة والتى بها المنقذ

3. قراءة التعليمات الموضحة ب لوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ

4. نزول البحر بمرافق لمن لا يجيد السباحة

5.ارتداء "سترة النجاة"،" اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة

6. تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ

7. مراعاة الأطفال وعدم نزولهم بدون مرافق

8. عدم استخدام أطواق النجاة والعوامات في الرياح القوية والأمواج العالية لانها تسحب إلى مسافات عميقة بالبحر .

9. عدم القفز من أماكن مرتفعة لخطورة القفز من ارتفاع عالي في المياه.

10. فى حالة وجود غريق، يتم استدعاء المنقذين، والاتصال بالإسعاف علي رقم 123 عند اللزوم.

11. في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار فى اتجاه الشاطئ حتي لا تفقد قوتك سريعا والسباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينا أو يسارا .

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ،أن هناك 6 شواطئ أمنة للسباحة بسبب اكتمال حاجز الأمواج بها، وهى ميامي العام ،السرايا العام ، إيناس حقى ، إسحاق حلمي ، أبو هيف المميز، وشاطئ إسكندر

فيما أكدت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، على إعادة تفعيل خدمة الحجز الإلكتروني (احجز كرسيك علي البحر) لموسم صيف 2023 ،وناشدت المواطنين الالتزام بتعليمات الحجز الإلكتروني .