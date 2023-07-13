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ننشر مواعيد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم

الخميس، 13 يوليو 2023 10:43 ص
ننشر مواعيد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم مدافن - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بصدد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "11" وجبانة "12".

وأوضحت المحافظة بأن على الحاجزين التوجه بموقع التسليم بمدخل رقم (5) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحآ حيث سيتم البدء بتسليم الحاجزين بجبانة (11) فردى وزوجى خلال الفترة من 2023/7/16 وحتى 2023/7/30 طبقا المواعيد المحددة والكشف المرفق.

وأوضحت محافظة الجيزة أن قائمة التسليمات كالتالي:-

يوم الأحد الموافق 2023/7/16 سيتم تسليم الجبانة رقم 11 فردي بلوكات 5،3،1 والتربي المسئول محمد محمود السيد ويوم الأثنين الموافق 2023/7/17 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي  بلوكات 6،4،2 والتربي المسئول أحمد صابر أحمد جاد ، ويوم الأربعاء الموافق 2023/7/19 سيتم تسليم الحبانة 11 فردي بلوكات 11،9،7 والتربي المسئول محمد محمود السيد ، ويوم الاحد الموافق 2023/7/23 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 12،10،8 والتربي المسئول أحمد صابر أحمد ، ويوم الأثنين الموافق 2023/7/24 سيتم تسليم الجبانة 11 فردي بلوكات 17،15،13 والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل ، ويوم الثلاثاء الموافق 2023/7/25 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 18،16،14 والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر ، ويوم الأربعاء الموافق 2023/7/26 سيتم تسليم الجبانة 11 فردي بلوكات 23،21،19 والتربي المسئول عمر عبد الرازق خليل ، ويوم الاحد الموافق 2023/7/30 سيتم تسليم الجبانة 11 زوجي بلوكات 24،22،20 والتربي المسئول محمد زكي عبد الظاهر.

وأشارت المحافظة بأنه سيتم تسليم جبانة 12 فردى وزوجى خلال الفترة من 2023/7/31 وحتي 2023/8/13 كما هو موضح:-

يوم الاثنين الموافق 2023/7/31 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 5،3،1 والتربي المسئول كاظم علاء علي ، ويوم الأربعاء الموافق 2023/8/2 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 6،4،2 والتربي المسئول حسن مرزوق سيد ، ويوم الخميس الموافق 2023/8/3 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 11،9،7 والتربي المسئول كاظم علاء علي ، ويوم الاحد الموافق 2023/8/6 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 12،10،8 والتربي المسئول حسن مرزوق سيد ، ويوم الأثنين الموافق 2023/8/7 سيتم تسليم جبانة 12 فردي بلوكات 17،15،13 والتربي المسئول مصطفي عويس عبد المحسن ، ويوم الأربعاء الموافق 2023/8/9 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات  18،16،14 والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي ، ويوم الخميس الموافق 2023/8/10 سيتم تسليم جبانة رقم 12 فردي بلوكات 23،21،19 والتربي المسئول مصطفي عويس عبد المحسن ، ويوم الاحد الموافق 2023/8/13 سيتم تسليم جبانة 12 زوجي بلوكات 24،22،20 والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي .

ونوهت محافظة الجيزة علي جميع المتقدمين بالحضور شخصياً وضرورة الإلتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير علي القائمين علي عملية التسليم مع إحضار المستندات الأتية:-

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك.

- ملف بلاستيك بكبسولة.

- قفل لغلق المدفن.

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محافظ الجيزة

الجيزة

مدافن الفيوم

مشروع الجبانات



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