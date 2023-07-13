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نمو السياحة المصرية.. دراسة تكشف الاستراتيجية الوطنية والسياسات الداعمة

الخميس، 13 يوليو 2023 07:30 ص
نمو السياحة المصرية.. دراسة تكشف الاستراتيجية الوطنية والسياسات الداعمة سياح - أرشيفية
كتب محمود العمري

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كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن السياحة المصرية سجلت عائدات نحو 10,7 مليار دولار لعام 2021- 2022، مقارنةً ‏بنحو 4.9 مليار دولار أمريكي للعام السابق له، وفقًا لتقرير "البنك المركزي"، مما يعد ارتفاعًا ملحوظًا عقب حالة الإغلاق التي شهدها العالم، وهي خطوة تنموية في ظل الاستراتيجية التي تتبناها وزارة السياحة والآثار المصرية لتحقيق نمو من 25% إلى 30% سنويًا للوصول إلى 30 مليون سائح، فما هي تلك الاستراتيجية، وما هي السياسات الداعمة لها؟ 

ارتفاع معدلات النمو

وأوضحت الدراسة أنه استطاعت السياحة أن تحقق معدلات نمو مرتفعة مقارنةً بالأعوام السابقة، ويرجع ذلك إلى تسجيل ارتفاع في عدد الليالي السياحية إلى 114.5 مليون ليلة (مقابل 47.8 مليون ليلة)، كذلك ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال السياحة ليسجل نحو ‏‎298.9‎‏ مليون دولار، وعلى الرغم من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على أكبر الأسواق المُصدرة للسياحة من أوروبا الشرقية، إلا أنه قدم إلى مصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر نحو 30 ألف سائح روسى.

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