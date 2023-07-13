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نصائح لتجنب الحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. بعد تحذيرات الأرصاد

الخميس، 13 يوليو 2023 03:00 ص
نصائح لتجنب الحرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. بعد تحذيرات الأرصاد حريق ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تشهد البلاد اليوم، الخميس، أجواء حارة رطبة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، طبقا لما كشفت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونرصد فى النقاط التالية مجموعة من النصائح للوقاية من الحرائق بالمنازل، ومنها:

ـ عدم وضع أسطوانات الغاز فى الأماكن التى بها شمس.

ـ فصل التيار الكهربائي عن القيام بأعمال منزلية مثل غسل الجدران.

ـ عدم زيادة الأحمال في المنزل وعدم تشكيل عدد كبير من التكيفات حتى لا يحدث ماس كهربائى.

ـ الصيانة الدورية لأسلاك الكهرباء.

ـ تجنب تسخين سخان المياه في هذا الجو الحار.

ـ عدم القيام بتشغيل أى مصدر كهربي فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد واستخدام أجهزة من ماركات معروفة.


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