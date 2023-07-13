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نتيجة الثانوية العامة 2023.. مصادر: المجاميع متزنة وتعبر عن مستويات الطلاب

الخميس، 13 يوليو 2023 07:12 م
نتيجة الثانوية العامة 2023.. مصادر: المجاميع متزنة وتعبر عن مستويات الطلاب وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة 2023، ستكون متزنة وتعبر عن مستوى الطلاب الحقيقى، موضحة أن درجات الأوائل فى امتحان الكيمياء، كشفت توزيع الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية على لجان الامتحانات، وليست لجانا بعينها، موضحة أن كل طالب سيحصل على حقه كاملا، وهناك ضوابط صارمة فى التصحيح الإلكترونى لامتحانات الثانوية العامة، حيث يتم اعتماد نموذج الإجابة أولا قبل البدء فى تصحيح أى مادة.
 
وانتهى طلاب الثانوية العامة من أداء الامتحان اليوم الخميس 13 يوليو 2023، وينتظر الطلاب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الامتحانات، حيث كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة يسير بشكل منتظم وطبيعى داخل الكنترولات ويتم التعامل مع كراسات الإجابة بدقة وجودة عالية، مؤكدا أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بداية أغسطس المقبل بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
 
وأوضح الدكتور رضا حجازي أنه حريص على حصول كل طالب على حقه كاملا، مشيرا إلى أن سيكون متاحا خلال التظلمات للطلاب الاطلاع على كراسة الاسئلة والبابل شيت.
 
ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.
 
ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.
 
وتواصل كنترولات الثانوية العامة تصحيح كراسات الإجابة للأسئلة المقالية والاختيارية فى المواد الدراسية التى أدى فيها الطلاب الامتحانات، حيث تم الانتهاء من أغلب المواد، إضافة إلى المواد الدراسية غير المضافة واللغة الثانية والعربى، واقتربت الكنترولات من إنهاء تصحيح أغلب المواد التى أدى الطلاب الامتحان فيها.
 
 
ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.
 
وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس
 
 

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

اليوم السابع بلس



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