اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات اختبارات القدرات بالكليات

الخميس، 13 يوليو 2023 03:03 م
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد استعدادات اختبارات القدرات بالكليات جامعة بنها
القليوبية - إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور تامر سمير نائب نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات لبدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 15 يوليو الجارى، حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو.

 
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، ووكلاء الكلية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية بالجامعة.
 
وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن اختبارات القدرات تجرى فى 3 كليات بجامعة بنها هي الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية.
 
وأكد الدكتور تامر سمير، أن الجامعة حريصة على توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات.
 
 

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