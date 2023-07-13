اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 02:04 م
أكرم القصاص
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من التسول.. هندى يجمع مليون دولار ويصبح الأغنى عالميا

الخميس، 13 يوليو 2023 02:00 م
من التسول.. هندى يجمع مليون دولار ويصبح الأغنى عالميا متسول هندى
وكالات الأنباء

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أطلق على رجل فى الهند لقب "أغنى متسول فى العالم" بعد أن جمع ملايين الدولارات عبر التسول فى شوارع مومباى، وفقا لوسائل إعلامية هندية.

وذكرت صحيفة Financial Express أن بهارات جين ولد في عائلة من الطبقة الدنيا ولم يكن قادرا على متابعة تعليمه الرسمي. دفعه عدم تمكنه من العثور على وظيفة مستقرة إلى النزول إلى الشوارع حيث جنى أمواله.

وهو يملك حاليا حوالي 7.5 كرور روبية، أي حوالي مليون دولار أمريكي. وذكرت صحيفة Indian Times، أن جين يجني ما يقرب من 728 دولارا شهريا من التسول مما سمح له بامتلاك شقة مكونة من غرفتي نوم واستئجار متجرين اثنين، مقابل حوالي 364 دولارا شهريا.

وبينما يعتمد على كرم الغرباء لمدة 10 إلى 12 ساعة يمكنه جمع 30 دولارا في اليوم. وفقد وفرت طريقته غير التقليدية لكسب المال لأطفاله التعليم في مدرسة وتسمح لأفراد الأسرة الآخرين بتشغيل متجر للأدوات المكتبية.

وعلى الرغم من امتلاك هذه الثروة، ومطالبات عائلته المستمر بالتوقف عن التسول لكنه يتجاهلهم ويواصل "عمله"، في مواقع رئيسية في جميع أنحاء المدينة مثل Chhatrapati Shivaji Terminus أو Azad Maidan.

 


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