معلومة قانونية.. متى يجوز للأم التنازل عن حضانة أطفالها للأب؟

كتب أحمد حسني

يتساءل الكثير من المواطنين عن مدى قانونية تنازل الأم عن حضانة أطفالها للأب، و"اليوم السابع" يوضح مدى صالحية هذا الإجراء وفقاً للقانون المصرى.

يقول المحامى نجيب ميلاد إن هذا التنازل وإن تم لا يعتد به، فوفقاً لمجموعة المبادئ التى أقرتها محكمة الأسرة من خلال أحكامها، أن الاتفاق الكتابى بين الأم والأب على التنازل عن حضانة الأطفال لا يكسب الأب حق الحضانة، ولا يسقط حق الأم في الحضانة، فالتنازل لا يعتد به، وذلك لأنه لا يلزمها على سبيل التأبيد فلها العودة للمطالبة بحقها فى الحضانة بعد إسقاطها لهذا الحق متى شاءت طالما هى صالحة لها شرعًا.