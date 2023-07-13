ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، عن الشرطة قولها إن التحقيقات الأولية توصلت إلى أن الحادث وقع عندما فقد سائق شاحنة السيطرة عليها عند الاقتراب من العاصمة "نيودلهي، مما أدى إلى عبور الحاجز على الطريق والاصطدام بشاحنة أخرى كانت فى طريقها إلى مدينة "هاريدوار".

وأضافت الشرطة أن أحد المصابين حالته خطيرة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق؛ للوقوف على المزيد من التفاصيل حول الحادث.