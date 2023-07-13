مصرع مسن وإصابة زوجته فى انقلاب سيارة على الصحراوى الغربى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى مسن يبلغ من العمر 68 سنه مصرعه بينما أصيبت زوجته باشتباه ما بعد الإرتجاج وبكدمات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جهينة المركزى وتم نقل المصابة للمستشفى الجامعى.

كانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغا من قوات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز شرطة جهينة تم الدفع بالقوات إلى مكان الحادث وتم رفع أثاره وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات بإنقلاب سيارة ومتوفي ومصابه بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز جهينة حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ملاكي " قيادة المدعو جمال ف ا و 68 سنة صاحب كافتيريا ويقيم دائرة مركز البلينا إختلت عجلة القيادة بيده مما أدي لإنقلابها علي جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة زوجته المدعوة عواطف م م ف 45 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية " بإشتباه ما بعد الإرتجاج وكدمات متفرقة بالجسم " من مستقل السيارة.

تم نقل الجثة والمصابة لمستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال نجلهما المدعو محمد ج ف ا 26 سنة سائق ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير حضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.