مصرع عامل صدمه قطار بدائرة قسم أول سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل يبلغ من العمر 21 سنة مصرعه، عقب اصطدام قطار القاهرة أسوان به بدائرة قسم أول سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج التعليمى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، والتى صرحت بدفن الجثة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بورود محضر محرر من قسم النقل المواصلات بسوهاج يتضمن ورود إفادة ناظر محطة سكة حديد سوهاج بشأن ما تأشر به من سائق القطار الروسي " القاهرة / أسوان " أثناء مروره دائرة القسم تلاحظ لسائق القطار قيام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، فقام بإطلاق آلة التنبيه عدة مرات، ولم يستجب واصطدم به وتوفي.

بالفحص تبين أنه يدعي محمود ع ع ع 21 سنة عامل ويقيم بناحية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاه، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج التعليمي وبسؤال نجل عمومة المتوفي المدعو حنفي م ع ح 63 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.