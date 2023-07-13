ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن بيان صادر عن حكومة ولاية "هيماشال براديش" إن 88 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 100 آخرين في الولاية الجبلية الأكثر تضررا من الفيضانات، حيث جرفت المياه الغزيرة السيارات والحافلات والجسور والمنازل.

من جانبه ، قال المتحدث باسم حكومة ولاية "أوتار براديش" شيشير سينج إن 12 شخصا لقوا حتفهم في حوادث مرتبطة بالأمطار في الولاية.

وأضاف سينج أن تسعة من بين الضحايا تعرضوا للغرق بينما توفي اثنان بعد أن إصابتهما بصاعقة برق ولقي آخر مصرعه بسبب لدغة أفعى.

بدورهم ، قال مسئولون إن شخصا واحدا على الأقل لقي مصرعه في العاصمة الهندية (نيودلهى) بينما لقي أربعة أشخاص آخرين مصرعهم في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم "كشمير".

وشاركت طائرات هليكوبتر في إنقاذ ما يقرب من 300 شخص - معظمهم من السياح - بعد أن تقطعت بهم السبل في منطقة "تشاندرتال" بولاية "هيماشال براديش" منذ يوم السبت الماضي.

وقال مركز عمليات الطوارئ إنه قرابة 170 منزلا قد انهار بسبب الفيضانات بينما تضرر 600 آخرين بشكل جزئي بسبب الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بولاية "هيماشال براديش".

وتوقعت وكالة الأرصاد الهندية هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأجزاء الشمالية من البلاد خلال الأيام المقبلة.