وأوضح نيهمر فى تصريحات، اليوم الخميس، إن حزب الحرية بقيادة هيربرت كيكل ليس شريكا تفاوضيا موثوقا به حتى وإن نجح حزبه في انتخابات المحليات.

وأكد المستشار النمساوى، أنه لا يمكن قبول الموقف السلبي من أي حزب تجاه انضمام النمسا إلى نظام الحماية الصاروخي الأوروبي "سكاي شيلد".

وكانت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، اتهمت أيضا هيربرت كيكل رئيس الحرية اليميني بأنه يرغب في التضحية بمشاركة النمسا في "سكاي شيلد" من أجل ما أسمته "الشعبوية الرخيصة".