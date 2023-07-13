مروان عطية يتلقى العزاء فى وفاة والده بمسقط رأسه فى كفر الدوار

وشهدت منطقة سيدى شحاتة بمدينة كفر الدوار بالبحيرة حالة من الحزن الشديد بعد وفاة والد مروان عطية لاعب النادى الأهلى، والذى غادر معسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الزمالك الليلة، للمشاركة فى تشييع جثمان والده بمسقط رأسه بمحافظة البحيرة.

وتوافد عدد من أهالى كفر الدوار على مسجد إبراهيم عبد العال بمنطقة سيدى شحاتة، استعدادا لأداء صلاة الجنازة على والد اللاعب مروان عطية.

ويدخل فريق النادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس آخر مبارياته المهمة هذا الموسم حينما يواجه غريمه التقليدي الزمالك على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى المصرى، فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات القمة على مر السنين.

وتوج الأهلى بلقب الدورى رقم 43 فى تاريخه، عقب فوز سيراميكا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين الماضى، وقبل 3 أيام من مباراة القمة.

ويعد الأهلى البطل التاريخى للدوري المصري بعدما فاز باللقب 43 مرة سابقة في مقابل 14 لقب للزمالك وثلاثة للإسماعيلى ولقب وحيد للترسانة وغزل المحلة والأولمبى.

ويدين الأهلى بالفضل في هذا الإنجاز لمدربه السويسري مارسيل كولر الذى أعاد هيكلة فريق الكرة ونجح في تحقيق العلامة الكاملة بكل البطولات التي شارك فيها باستثناء كأس العالم للأندية.

ويتربع الأهلى على عرش صدارة أندية الدوري برصيد 75 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق الفوز فى 23 مباراة، وتعادل فى 6 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ54 هدفا، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً، حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

في المقابل يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول الدوري برصيد 59 نقطة بعدما لعب 32 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وتعادل في 8 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 49 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.