محافظ سوهاج يشهد حفل توزيع 40 جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج

سوهاج عمرو خلف

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وسط فرحة كبيرة من الأهالي، حفل توزيع ٤٠ جهاز عروس على الفتيات المقبلات على الزواج من الفئات الأولى بالرعاية، والمقدمة من حزب الشعب الجمهوري، وذلك بالمسرح الروماني، بحضور اللواء محمد أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب، والعميد أحمد الألفي أمين التنظيم، و أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.

حضر الحفل أيضا كلا من والمهندس محمد عويضة أمين عام حزب الشعب الجمهوري بسوهاج، والنائب شعبان لطفي، والنائب نشأت فؤاد عباس، والنائبة ألفت المزلاوي، ، واللواء ضياء أبو العزم استشاري الدعم المؤسسي للتنمية، وأكرم العمدة أمين التنظيم بسوهاج، وعدد من قيادات الشعب الجمهوري، والقيادات التنفيذية، والشعبية، والأهالي من مختلف مراكز المحافظة.

وتقدم محافظ سوهاج بالتهنئة للعرائس وذويهم من الحضور، معربا عن سعادته بالمشاركة في حفل اليوم، مؤكدا على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب في التعاون مع المحافظة لتوسيع دائرة الحماية الإجتماعية،وتوفير الخدمات اللازمة والأساسية للمواطنين، خاصة للأسر الأولى بالرعاية، مشيدا بالمبادرات التي أطلقها حزب الشعب الجمهوري بسوهاج خلال الآونة الأخيرة، مؤكدا علي توفير كافة سبل الدعم لجميع التدخلات والمبادرات التي تهدف لخدمة المجتمع السوهاجي.

وقام "الفقي" ومرافقيه بتسليم الأجهزة للفتيات المقبلات على الزواج، والتي تشمل "ثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وخلاط، ومروحة ستاند، وطقم حلل، ولحاف فايبر، وسجادة"، متمنيا لهن حياة زوجية سعيدة

واختتم الحفل بعرض لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة سوهاج، كما قام الأمين العام للحزب بتقديم درع الحزب للمحافظ تقديرا لدوره الداعم لانشطة ومبادرات الحزب المجتمعية.