محافظ سوهاج يجري حركة تنقلات محدودة بالقيادات المحلية

أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، قراراً يتضمن إجراء حركة تنقلات محدودة بين القيادات المحلية بالمحافظة، وذلك لمصلحة العمل.

وتضمن القرار ندب "هلال زكي السيد" رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بدرجة مدير عام للعمل رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وتكليف "علي لطفي حامد" رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي شرق سوهاج.

كما تضمن القرار تكليف "علي محمد بهنس" نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي الكوثر.