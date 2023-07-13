محافظ الوادي الجديد يبحث موقف المشروعات الاستثمارية بمنطقة بحيرة باريس

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اجتماع مجلس إدارة بحيرة باريس، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، و سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين والمستثمرين.



حيث تم عرض الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بالمنطقة ومدى الجدية في التنفيذ وسداد مستحقات الدولة، ووجه المحافظ بعدد من القرارات تضمنت سحب الأراضي غير المستغلة بعد مرور عام من استلامها بعد توجيه إنذارات لأصحابها ومنح مهلة حتى نهاية شهر يوليو 2023 للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، يتم بعدها إتخاذ الإجراءات القانونية.



كما جرى التشديد على التزام الصيادين بتوريد حصة المحافظة من الأسماك لطرحها بالأسواق بأسعار مخفضة ووقف الصيد خلال فترات التكاثر للحفاظ على الزريعة، ومراجعة الاشتراطات القانونية لشباك الصيد لمنع صيد الأسماك الصغيرة وتخصيص منطقة لإقامة مزارع سمكية بمحيط البحيرة.



