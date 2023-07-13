محافظ الفيوم يتابع أعمال سلسلة القوافل العلاجية لخدمة صغار مربى الماشية

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، لمتابعة أعمال القوافل البيطرية التي يتم تنفيذها بالمحافظة، ومناقشة نتائج المنح التي تم تقديمها من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية فيما يتعلق بتوفير جرعات التلقيح الصناعي للسلالات عالية الإنتاج في اللحم واللبن مجاناً لصغار المربين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور أيمن عادل مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتورة إيمان محمد عبد الرحمن مدير الإدارة البيطرية بالفيوم، والدكتور أحمد فايز مدير الإدارة البيطرية بسنورس.

خلال اللقاء أعرب المحافظ عن تقديره وشكره لأطباء معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومديرية الطب البيطري، والفريق المشارك فى أعمال القوافل، مثمناً الدعم المستمر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمحافظة الفيوم فى جميع المجالات الزراعية خاصة الثروة الحيوانية.

قدم مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، الشكر لمحافظ الفيوم على الاستقبال والدعم المستمر من المحافظة لتحقيق المستهدفات المطلوبة لنجاح هذه القوافل البيطرية، مشيراً إلى الإقبال الشديد من المربيين هذا العام، مما يثمن جهود مديرية الطب البيطرى فى التوعية اللازمة والتواجد المستمر بكافة قرى ومراكز المحافظة.

أوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن القوافل تشمل تشخيص وعلاج الأمراض الباطنية والتناسلية والفحص التناسلي للماشية، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، والفحص بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء البيطريين العاملين بإدارات الطب البيطري على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج، كما تتضمن القوافل، ندوات إرشادية لصغار مربي الماشية حول أهمية التأمين على الماشية، وأساليب التغذية السليمة.