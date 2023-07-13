محافظ الشرقية: طريق الغار محور مرورى بتكلفة 20 مليون جنيه لربط أبو حماد ببلبيس

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه جارى العمل فى توسعة وازدواج طريق " الزقازيق/ الغار "، بطول 4كيلو متر وبتكلفة مبدئية 20 مليون جنيه، ذلك كمحور مرورى جديد، لفك الاخنتاقات وتكدسات بالعاصمة الزقازيق، موضحا أنه يبدء من شارع التجنيد امتداد شارع فاروق ونفق عرابى، وصولا لطريق أبو الأخضر والذى يربط بين طريقى الزقازيق /أبو حماد والزقازيق / بلبيس ويُساهم فى تخفيف حدة الزحام وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل مدينة الزقازيق، والربط بين ابوحماد وبلبيس دون الدخول لمدينة الزقازيق.

وأشار غراب إلى أن متوسط عرض الطريق بكل اتجاه بين7 إلى 8 متر، لاستيعاب حركة السيارات، موضحا أن ذلك يأتى ضمن لتطوير مدينة الزقازيق، وفتح محاور مرورية جديدة، لإظهارها بالمظهر الحضارى والقضاء على معاناة المرورية بسبب التكدس والزحام، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشوارع الضيقة بالإنترلوك وصيانة خطوط الصرف الصحى.