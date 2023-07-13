محافظ الشرقية: إنشاء كوبرى مشاة بلبيس بتكلفة 10 ملايين جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مشروع كوبرى مشاة بلبيس، بطريق عبد المنعم رياض، أحد المحاور الهامة، لتأمين حركة مرور المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وسيحقق السيولة المرورية بهذا الطريق الحيوى.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الكوبري سيربط منطقة الشيخ عمر بطريق الساحة بتكلفة 10 ملايين جنيه، حيث تم الانتهاء من أعمال المجسات، والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لنقل المرافق، للبدء فى تنفيذ الأعمال الانشائية بالكوبري لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

وأكد أن هناك تنسيق بين الجهات المعنية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.