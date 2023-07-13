وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن الأخير "استقبل في مكتبه ب‍بغداد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، حيث ناقش الطرفان مجمل تطورات الوضع السياسي في البلاد وسبل تحقيق الاستقرار والتأكيد على دعم حكومة محمد شياع السوداني في تنفيذ برنامجها الحكومي " .

وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت أيضا ملف الانتخابات المحلية التي من المقرر انطلاقها نهاية العام الحالي والاستعدادات لها وضرورة تهيئة البيئة المناسبة لضمان اجرائها بصورة نزيهة وسليمة".

وكان رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني قد أكد في وقت سابق أن بلاده ليست بحاجة لقوات قتالية للدفاع عنها، حيث إن "هناك أجهزة أمنية قادرة على ضبط الأمن والوقوف في وجه أي تهديدات تزعزع أمن واستقرار البلاد.

