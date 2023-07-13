اليوم السابع
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ما مميزات القسطرة التشخيصية؟ هيئة الدواء توضح

الخميس، 13 يوليو 2023 07:12 م
ما مميزات القسطرة التشخيصية؟ هيئة الدواء توضح هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن مميزات القسطرة التشخيصية مؤكدة أنها هامة لرسم تصور حقيقى للطبيب فى علاج الشريان التاجى.
 
وأوضحت هيئة الدواء أن القسطرة التشخيصية توفر  تصويراً عالي الدقة يسمح للأطباء بتقييم الشريان التاجي بدقة. ​
 
وتابعت: في حالة ضيق الشريان التاجي أو انسداده بشكل كبير يمكن استخدام القسطرة التشخيصية لوضع دعامة في الشريان لفتح الشريان واستعادة تدفق الدم. ​
 
واستكملت: القسطرة التشخيصية هى إجراء بسيط يمكن استخدامها للمساعدة في علاج مرض الشريان التاج مشيرة إلي أن القسطرة التشخيصية  لا تعرض المريض للإشعاع ؛ ممايجعلها خياراً جيداً للمرضى الذين لا يستطيعون تحمل التعرض للإشعاع. ​
 
وأشارت : لا تتطلب القسطرة التشخيصية تخديراً عاماً؛ ما يجعلها خياراً جيداً للمرضى الذين لا يمكن تخديرهم.​
 
ويكون المريض مستيقظاً أثناء إجراء القسطرة القلبية،ويتم إعطاءه أدوية مرخية، ويتم التعافي من قسطرة القلب بشكل سريع.​
 

هيئة الدواء

القسطرة التشخصية

الشريان التاجى



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