اليوم السابع
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للحامل.. اعرفى ازاى تحمي نفسك من الإمساك بـ3 نصائح

الخميس، 13 يوليو 2023 02:00 ص
للحامل.. اعرفى ازاى تحمي نفسك من الإمساك بـ3 نصائح الامساك
كتبت فاطمة ياسر

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مرحلة الحمل من أكثر الفترات الحرجة والشاقة التي تمر بها  السيدات، فتعرضهن للتغيرات التي تحدث خلال هذه الفترة تعد حرجة بشكل ملحوظ،  ومن ضمن التغييرات هي الإمساك.
 
ووفقا لموقع "everydayhealth"، فإن فترة الحمل تتسبب فى شعورهن  بالكثير من التعب خلال التسعة أشهر التي يكون فيها الحمل، حيث إنها تتغير بشكل كلي في الجسم و الشكل،  لكن تلك الفترة معروفة بتعرض الأم بشكل دائم  إلى الاصابة " بالإمساك "  . 
 
  وذلك يرجع إلى أن المرأة لا تهتم بتناول الاطعمة التي تساعدها في تجنب الاصابة بالإمساك ،  و لذلك تقدم بعض النصائح التي تساعد في التخلص من الامساك فترة الحمل : 
1- الاكثار من تناول الماء علي ان لا تقل عن 2 لتر  يوميا . 
2- الاكثار من تناول الخضراوات و الفواكه الغنية بالألياف مثل الخيار ، الخس ،  البرتقال ، الكيوي . 
3- عليك الاكثار من ممارسة رياضة المشي حيث انها تساعد في عملية التبرز و تجنب الاصابة بالإمساك . 
 
 

الامساك

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المشي

الخضروات

الالياف



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