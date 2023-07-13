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لجان الثانوية العامة تستقبل طلابها استعدادا لآخر يوم بالامتحانات

الخميس، 13 يوليو 2023 08:35 ص
لجان الثانوية العامة تستقبل طلابها استعدادا لآخر يوم بالامتحانات طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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استقبلت لجان امتحانات الثانوية العامة قبل قليل، الطلاب استعداداً لأداء امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلبة الشعبة الأدبية، حيث شهدت لجان تفتيش الطلاب لمنع دخول أى وسيلة إلكترونية وخاصة التليفون المحمول.
 
وسادت بين الطلاب حالة من الفرحة والبهجة بسبب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، حيث أن اليوم هو آخر فرصة ويوم بامتحانات الثانوية العامة 2023.
 
وقالت الوزارة، أن مواصفات امتحان مادة الأحياء، مجموعها الكلي 60 درجة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لهما 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، أمًا بالنسبة لمادة الفلسفة والمنطق، مجموع درجاتها 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا، وفيما يخص مادة الرياضيات البحتة ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الجبر والهندسة ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 2 سؤال مخصص لها 4 درجات، والموضوعية 18 سؤالًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، والتفاضل والتكامل وأدى فيها الطلاب الاختبارات.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن 70% من أسئلة امتحان مادتى الاحياء والفلسفة والمنطق مخصصة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العليا للتفكير، مضيفة أن الأسئلة مؤمنة بالكامل حتى وصولها إلى الطلاب.
 
 

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