اليوم السابع
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الخميس، 13 يوليو 2023 03:33 ص
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كيف تؤثر صحتك النفسية على شهيتك؟ تقرير يوضح

الخميس، 13 يوليو 2023 03:00 ص
كيف تؤثر صحتك النفسية على شهيتك؟ تقرير يوضح فقد الشهية
كتبت فاطمة ياسر

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الشعور بالفرح أو بالحزن عوامل أو مشاعر تؤثر على شهيتك، عند  الشعور بهذه الأحاسيس سواء كان بالسلب أو بالإيجاب ، فقد نجد أن هناك أشخاصا يكثرون من تناول الأطعمة ، و قد نجد العكس فيفقدون الرغبة في تناول الطعام ، و هذا يوضح لنا أن الشهية ترتبط بالحالة النفسية .  
 
وفي هذا السياق أوضح التقرير المنشور عبر موقع "healthline"  أن  الحالة النفسية  في جميع أشكالها قد تغير شهية الإنسان، وقد نجد أن هناك بعض الأشخاص الذين يزداد أوزانهم بشكل ملحوظ و قد نجد أيضا العكس و هو التخلص من أوزانهم . 
 
وأشار التقرير،   انه لتفادي سيطرة الحالة النفسية عي شهيتك عليك اتباع هذه النصائح : 
1- التعرف علي الأشياء التي تؤثر عليك وعلى نفسيتك و التخلص منها  . 
2- الاهتمام بنوعية الأطعمة  التي تقوم بتناولها، أي عليك الابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل ( المقلية و الأطعمة السريعة ) . 
3- عليك الإكثار من تناول الماء  لأنها تساعدك في تحسن حالتك النفسية و تحافظ في التغلب علي شهيتك . 
4- كما يمكنك ممارسة الرياضة مثل المشي في الشارع لان هذا يساعدك أيضا في تحسين حالتك النفسية إلي الإيجاب و يحد من زيادتك في الوزن . 
 
 

الحالة النفسية

تأثير نفسيتك والطعام

الطعام



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