كيف تؤثر صحتك النفسية على شهيتك؟ تقرير يوضح

كتبت فاطمة ياسر

الشعور بالفرح أو بالحزن عوامل أو مشاعر تؤثر على شهيتك، عند الشعور بهذه الأحاسيس سواء كان بالسلب أو بالإيجاب ، فقد نجد أن هناك أشخاصا يكثرون من تناول الأطعمة ، و قد نجد العكس فيفقدون الرغبة في تناول الطعام ، و هذا يوضح لنا أن الشهية ترتبط بالحالة النفسية .

وفي هذا السياق أوضح التقرير المنشور عبر موقع "healthline" أن الحالة النفسية في جميع أشكالها قد تغير شهية الإنسان، وقد نجد أن هناك بعض الأشخاص الذين يزداد أوزانهم بشكل ملحوظ و قد نجد أيضا العكس و هو التخلص من أوزانهم .

وأشار التقرير، انه لتفادي سيطرة الحالة النفسية عي شهيتك عليك اتباع هذه النصائح :

1- التعرف علي الأشياء التي تؤثر عليك وعلى نفسيتك و التخلص منها .

2- الاهتمام بنوعية الأطعمة التي تقوم بتناولها، أي عليك الابتعاد عن الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية مثل ( المقلية و الأطعمة السريعة ) .

3- عليك الإكثار من تناول الماء لأنها تساعدك في تحسن حالتك النفسية و تحافظ في التغلب علي شهيتك .

4- كما يمكنك ممارسة الرياضة مثل المشي في الشارع لان هذا يساعدك أيضا في تحسين حالتك النفسية إلي الإيجاب و يحد من زيادتك في الوزن .