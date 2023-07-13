وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية خاصة يرتدي أفرادها الزي المدني، اختطفت الشاب سفيان أبو لبدة من مكان عمله في إحدى ورش غسيل السيارات على الشارع الرئيسي لمخيم نور شمس.

وعلى صعيد آخر، جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إبعاد أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، عن الضفة الغربية مدة 6 أشهر إضافية.

وقالت مصادر فلسطينية إن المُخابرات الإسرائيلية كانت قد سلمت مطور بلاغا بضرورة الحضور إلى ما يعرف بغرف أربعة للتحقيق في مركز "المسكوبية"، قبل أن تسلمه قرار الإبعاد.