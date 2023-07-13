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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 16 فلسطينيا بينهم سيدة

الخميس، 13 يوليو 2023 02:46 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 16 فلسطينيا بينهم سيدة الاحتلال الإسرائيلى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات طالت 16 فلسطينيًا، من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأسير محرر، وحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرًا محررًا من بلدة طمون، ومن بيت لحم اعتقلت سيدة فلسطينية وشخصًا آخر من قرية مراح رباح.
 
ومن رام الله اعتقلت ستة فلسطينيين، وستة آخرين من الخليل، كما اعتقلت من مخيم شعفاط بالقدس المحتلة شابًا فلسطينيًا، وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، النار صوب مجموعات من المزارعين في الأراضي الزراعية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» فإن قوات الاحتلال المتواجدة في أبراج المراقبة العسكرية وداخل الدبابات خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس، أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين في منطقة الفخاري شرق المدينة، وأرغمتهم على مغادرة أراضيهم الزراعية.
 
وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق النار صوب المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه، وتمنع المزارعين من الوصول إليها.

الاحتلال

اسرائيل

فلسطين

القاهره الاخباريه

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