فرح يتحول لجنازة.. مصرع 3 شباب إثر إنقلاب سيارة ملاكى فى الترعة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت محافظة الشرقية، حادث مأساوي، إثر إنقلاب سيارة ملاكي بالترعة كانت متجه للمشاركة في موكب زفاف، أدي لوفاة ثلاثة وإصابه اثنين.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، أخطارا، لانقلاب سيارة ملاكي في ترعة بطريق "كفر صقر/ أولاد صقر"، أثناء توجهها لإحضار عروس من الكوافير.

علي الفور تم الدفع بعدد 5 سيارات اسعاف، وانتشال الضحايا ، وهم من " أحمد سامى المتولى" و "عبده هيثم ابوعبده" و"صلاح محمد السيد الكوابرى" بينما أصيبت فتاتين بينهما شقيقة العروسة.

ونقل المصابين للعلاج بمستشفي كفر صقر ، احدهما حالتها خطرة، والمتوفيين الي المشرحة المستشفي، تهميدا لتصريح بالدفن بعد انهاء الإجراءات القانون بمعرفة النيابة العامة،تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات .