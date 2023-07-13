فتح باب تحويلات الطلاب بين المدارس بداية يوليو 2023

كتب محمود طه حسين

تتيح المديريات التعليمية والإدارات فتح باب التحويلات بين المدارس وبعضها والإدارات وبين المديريات وبعضها بداية يوليو 2023، حيث تسمح المديريات للطلاب الراغبين في التحويل تقديم تحويل إلكترونى على موقع المديريات، ويتم البت فيها من قبل لجان يتم تشكيلها فى المديريات لفحص الطلاب، خاصة طلاب المدارس الرسمية للغات.

وحددت المديريات التعليمية شروط وضوابط التحويل والأوراق المطلوبة، موضحة أنه يجوز تحويل طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى المدارس الرسمية للغات، كما يجوز تحويل الطالب من المدارس الخاصة للغات إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، بشرط أن يكون مقيدًا بتلك النوعية من المدارس على أن يقوم ولى الأمر بتحرير استمارة طلب التحويل بحضور وصور شخصية للطالب حديثة والحصول على موافقة المدرسة المحول إليها، وإحضار بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية لآخر صف دراسي وسداد المصروفات خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويلات، وإحضار 4 استمارات تحويل من المدرسة المطلوب التحويل منها.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم قبول أي تبرعات من أولياء الأمور أو المطالبة بدفع أي مبالغ نقدية أو أشياء عينية، مشددة على أنه في حالة ثبوت قبول أي تبرعات يتم تحويل الأمر إلى الشئون القانونية للتحقيق فيها.